Adana'da ki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

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