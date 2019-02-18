Son Dakika Haberleri: Adana'daki Terör Operasyonu

Adana'daki Terör Operasyonu

43 dakika önce

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptığı iddia edilen örgütün mahalle ve gençlik yapılanmasına yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6'sı 18 yaşından küçük 11 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 14 Şubat'ta 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramada, birer pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile örgütsel içerikler bulunan not defteri ele geçirilmişti.

Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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