Adana'daki Terör Örgütü Operasyonu
1 saat önce
Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 13'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 13'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terörist elebaşı Abdullah Öcalan
'ın yakalanıp Türkiye
'ye getirilmesinin yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptığı iddia edilen örgütün mahalle ve gençlik yapılanmasına yönelik öncesi gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis
iki gün önce 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramada, birer pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile örgütsel içerikler bulunan not defteri ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:14 Kaynak: AA
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