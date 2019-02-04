Adana'daki Trafik Kazası
1 saat önce
Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Adana
'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Gece saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerden Kocaeli Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ali Şahbaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Tufanbeyli
ilçesine götürüldü.
Kazada hayatını kaybeden Sema Nur
Akgül'ün cenazesini alması için yakınlarının beklendiği öğrenildi.
Bu arada, kaza yerinden kaçan sürücünün arandığı öğrenildi.
Adana'nın Çukurova
ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Ali Bozdoğan
Bulvarı'nda meydana gelen kazada Ali Şahbaz ile Sena Nur
Akgül ölmüş, 3 kişi de yaralanmış, kazaya karışan sürücü ise kaçmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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