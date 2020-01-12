Adana'dan Suriye'ye "drone" gönderdiği iddia edilen şüpheliye ev hapsi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'dan Suriye'ye 'drone' gönderdiği iddia edilen şüpheliye ev hapsi - Son Dakika

Adana'dan Suriye'ye "drone" gönderdiği iddia edilen şüpheliye ev hapsi

6 saat önce

Adana'dan Suriye'deki terör örgütü El Kaide üyelerine "drone" gönderdiği iddia edilen şüpheli, ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adana'dan Suriye'ye

Adana'dan Suriye'deki terör örgütü El Kaide üyelerine "drone" gönderdiği iddia edilen şüpheli, ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin terör örgütü El Kaide'nin Suriye'deki üyelerine "drone" gönderdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli C.D'yi (32) Hatay'a göndermek istediği "drone"la kargo firmasında gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin, Hatay'da bir adrese gönderdiği "drone"un daha sonra kaçak yollardan Suriye'ye götürüldüğü belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle Suriye'deki terör örgütü El Kaide üyelerine 4 "drone" gönderdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen C.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzzet Yıldızhan'ın annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
'Bulut'un drone ile imtihanı Kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet

Son Dakika Haberleri
16:14 Düzce'de görme engelliler için farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika
16:12 Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak - Son Dakika
16:10 Endonezya'da evcil filler vahşi fillere karşı koruculuk yapıyor - Son Dakika
16:07 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan bin yataklı hastane müjdesi - Son Dakika
16:06 Mudanya'da "Genç Kardeşim Sensiz Olmaz" buluşması - Son Dakika
14:34 Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Son Dakika
13:47 Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 16:13:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'dan Suriye'ye "drone" gönderdiği iddia edilen şüpheliye ev hapsi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]