Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız - Son Dakika

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız

10.05.2021 06:28

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağızTFF 1'inci Lig'i şampiyon olarak bitirip, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, ilk önceliklerinin iyi bir kadro kurmak ve Süper Ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız

TFF 1'inci Lig'i şampiyon olarak bitirip, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, ilk önceliklerinin iyi bir kadro kurmak ve Süper Ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi. Adana Demirspor'un asansör takım olamayacağını vurgulayan Sancak "Nasıl 26 yıl çıkmadıysak, 26 yıl da düşmememiz lazım" dedi.

Son hafta karşılaşmasında Menemenspor'u yenerek şampiyonluğunu ilen Adana Demirspor, İzmir dönüşü gece şehir turu attıktan sonra tesislere geçiş yaptı. Tesislerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini ifade etti. Sosyal medyadan Adana Demirspor aleyhinde yapılan paylaşımlara terbiyeleri gereği cevap vermediklerini aktaran Sancak, şampiyonluğun alınlarının hakkı gibi helal olduğunu söyledi.

'BU MUTLULUK KORKUYU ALIYOR'

Çalışanıyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla, şehriyle mutlu olduklarını belirten Sancak, "Bundan daha büyük mutluluk yok. Ben 3 yıldır uçağa binmiyordum, uçak korkusundan dolayı. Vallahi bugün bindin, bu mutluluk korkuyu da alıyor. Son üç maça girdikten sonra 'acaba' demedim. Tuzla maçıyla başlayan, Balıkesir maçıyla devam eden ve bugün Menemen ile. Mesela bugün çok rahattım. Tuzla maçında da rahattım, Balıkesir maçında biraz strese girdim, ilk 45 dakika 7-8 tane pozisyon kaçırdıktan sonra biraz tedirgin oldum ama futbolcular biliyorsunuz kalite var, atıyorlar yani" diye konuştu.

'ÖNCE SÜPER LİG'DE KALICI OLACAĞIZ'

Süper Lig'de taraftarların beklentisinin çok olduğunu dile getiren Sancak, şunları söyledi:

"Ama böyle bir beklenti içerisine girmesinler şimdiden söyleyeyim. Önce biz kalıcı olacağız orada. Önce Süper Lig'de kalıcı olacağız. Şampiyonluk, Avrupa öyle bir hedefimiz yok. Önce iyi bir kadro, ekip çalışmalar yapıyor. Şu an havuzdan seçiyoruz. Ama iyi bir kadro kuracağız. İki-üç yıl sonra bakarız. Öyle çıkıp, düşme olmaması lazım. Asansör takım olamayız. Nasıl 26 yıl çıkmadıysak, 26 yıl da düşmememiz lazım. 26 yıl sonra ben de 80 yaşıma geliyorum, artık ne haliniz varsa görün. 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanım' dedim yani. Kurtuluşunuz yok benden yani."

Adana Demirsporlu futbolculardan Hasan Kılıç, "Geçen senenin burukluğu vardı içimizde. Allah'a şükürler olsun bu sene lider olarak çıkmasını bildik. Çok mutluyuz. Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

26 yıllık hasret bittiğini söyleyen Adana Demirsporlu futbolcu Tahir Talha Sanuç ise "Bu sene şampiyonluk çok yakıştı, çok mutluyuz. İnşallah Süper Lig'de uzun süre kalacağız ve önemli başarılar elde edeceğiz. Biz bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik, kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Çok mutlu olduklarını aktaran Adana Demirsporlu Sinan Kurt, şunları söyledi:

"Büyük bir camia ve bu şehir her şeyin en güzelini hak etti. Ben de gollerimle katkı yapabildiğim için ne mutlu bana. Ama ondan daha da önemlisi herhalde bu takımın, bu camianın Süper Lig'e çıkması"

Şampiyonluğu önce taraftara sonra da Başkan Murat Sancak'a armağan eden Adana Demirsporlu Semih Güler ise "Tabii ki Bekir Çınar'ı unutmamamız lazım. Ona da bu kupayı armağan ediyoruz" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız - Son Dakika Spor


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