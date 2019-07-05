Adana Demirspor'da transfer
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:10 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor
, orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ
'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Giresunspor
forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ, mavi-lacivertli ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Tevfik Altındağ, imzasının ardından kulübün Adana'daki yeni sezon hazırlıklarına katıldı.
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