Adana Demirspor'dan Vagner Love Transferi Olumsuz Sonuçlandı
1 saat önce
Adana Demirspor Kulübü, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love ile yapılan görüşmelerin, futbolcunun yurt dışına gitmeyi tercih etmesi nedeniyle olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Adana Demirspor
Kulübü, Beşiktaş
'ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love ile yapılan görüşmelerin, futbolcunun yurt dışına gitmeyi tercih etmesi nedeniyle olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Devre arası transfer dönemine hızlı giren Adana Demirspor, Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Vagner Love'u kadrosuna katmak için görüşme gerçekleştirdi. Love'un yurt dışında oynamak istemesinden dolayı transfer olumsuz sonuçlandı.
Adana Demirspor resmi internet sitesinden açıklama yapan Başkan Murat Sancak, "Transfer dönemi devam ederken kulübümüze yakışacak oyuncularla görüşmelerimiz devam etmektedir. Forvet transferi arayışlarımız doğrultusunda Beşiktaş Kulübü
ile yollarını ayıracak olan Vagner Love ile transfer görüşmesi gerçekleştirdik. Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun Türkiye
'de değil yurt dışında forma giymek istemesinden dolayı Vagner Love transferi gerçekleşmemiştir. Görüşmeler sırasındaki sıcak yaklaşımından dolayı şahsım olarak Vagner Love teşekkür ederken, bundan sonraki futbol yaşantısında oyuncuya başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:34 Kaynak: İHA
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