TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaştı.
Teknik Direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten mavi şimşekler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Altay'da geçiren orta saha oyuncusu Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaşma imzaladı.
Kerim Avcı, Altay'da 15 maçta görev yaparken 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaptı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:15 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaştı - Son Dakika Spor