Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı

Sezona bomba transferlerle giren ancak Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Adana Demirspor 'da teknik direktör Samet Aybaba 'yla yollar ayrılmıştı. Başkan Murat Sancak, takımın başına geçecek yeni hocayı açıkladı.

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