Adana Devlet Tiyatrosu şubatta 10 oyun sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Devlet Tiyatrosu şubatta 10 oyun sahneleyecek - Son Dakika

Adana Devlet Tiyatrosu şubatta 10 oyun sahneleyecek

6 saat önce

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), şubat ayında 10 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Adana Devlet Tiyatrosu şubatta 10 oyun sahneleyecek, System.String[]

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), şubat ayında 10 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Profesyonel" oyununu 1 Şubat'ta iki temsille sahneleyecek.

Aynı merkezde "Fareler ve İnsanlar" oyunu 4-8 Şubat'ta altı temsille seyirciyle buluşacak.

Çocuk oyunları "Sihirli Keman" 7 Şubat'ta, "Bir Kümes Hikayesi" oyunu 16, 25, 28 Şubat'ta, "Üç Şehzade" 18, 21 ve 23 Şubat'ta perde açacak.

"Yarınlar Geç Kalmadan" 11-15 Şubat'ta, "Kuzguncuklu Fazilet" oyunu 18-22 Şubat'ta, "Sıradan Bir Gün" oyunu 25-29 Şubat'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak."Nihayet Bitti" oyunu ise 27-29 Şubat'ta sahnelenecek.

Sabancı Oda Tiyatrosu sahnesinde de "Matruşka" oyunu 6, 7, 8, 20, 21, 22 Şubat'ta, "Sıradan Bir Gün" oyunu 13-15 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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