ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI

23.09.2022 07:04

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 7 adrese, özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanıkla ilgili mütalaa açıklandı Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanıkla ilgili mütalaa açıklandı
Kaynak: DHA

Adana, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:09:52. #1.11#
SON DAKİKA: ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement