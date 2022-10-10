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Adana Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Akgedik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana haberleri! Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı - Son Dakika

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