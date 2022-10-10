Adana haberleri! Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı - Son Dakika
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Adana haberleri! Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı

10.10.2022 16:26
Adana haberleri! Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı

Adana gündem haberine göre Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Meclis Başkan Vekili ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Gündem dışı konuşmaların yapıldığı toplantıda, gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.

Oturum yarın saat 14.00'e ertelendi.

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Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Akgedik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberleri! Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı - Son Dakika

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