Son Dakika › Güncel › Adana kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki erol öldü - Son Dakika
Adana kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki erol öldü
6 saat önce
Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2)CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILARAdana'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesince alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:51 Kaynak: DHA
Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2)
CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILAR
Adana'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesince alındı. Küçük çocuğun cenazesini almaya gelen baba Erol Bartan (47) ve hala Fatma Komaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Erol Bartan, Oğlum buz gibi olmuş. Ben bu acıya nasıl dayanacağım diyerek, gözyaşı döktü. Erol'un halası Fatma Komaç ise Ben bakmaya kıyamıyordum. Yavrum gitti diye ağladı.
Erol Bartan'ın cenazesinin, yarın Buruk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı