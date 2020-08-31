ADANA Kent dışından gelenler Adana sıcağına dayanamadı - Son Dakika

Kent dışından gelenler Adana sıcağına dayanamadı

ADANA'da Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle hafta sonundan bu yana devam eden aşırı sıcaklar bugün 39 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler 43 dereceyi gösterdi. Kent dışından gelenler, Adana sıcağı karşısında nefes dahi alınmadığını belirtti. Çukurovalı yazar Yaşar Kemal'in romanlarına konu olan sarı sıcaklar kentte günlerdir etkisini göstermeye devam ediyor. Kentte sıcaklık 39 derece olarak ölçülürken, saat 13.00'da Atatürk Parkı'ndaki güneş altında termometreler 43 dereceyi gösterdi. Birçok kişi zorunlu hallerde dışarı çıktığını belirtirken, dinlenmek için gölge noktalardaki bank ve ağaç altlarını tercih etti. Sokak hayvanlarının ise beslenmek ve uyumak için yuvalarına çekildiği görüldü.

'BURADA NEFES ALINMIYOR'

Elazığ'dan Adana'ya misafir gelen İlknur-Yüksel Dağ çifti, maskelerini takıp bebekleriyle parkta gezintiye çıktıklarını belirterek, "Burası gerçekten çok sıcak. Elazığ'ın havası normal ama burada nefes dahi alınmıyor. Ayrıca nemi çok, yapış yapış oluyor insan. Gece yatılmıyor. Evde klima ve duş ile serinliyoruz. Çocuğa sürekli banyo yaptırıyoruz" diye konuştu.

ŞANLIURFA'DAN DAHA SICAK

Arkadaşı ile Şanlıurfa'dan gelen İbrahim Ali Türkmen ise, "Biz Şanlıurfa'dan geliyoruz. Bizde de sıcaklık yüksek. Burası Şanlıurfa'ya göre daha sıcak. Nem oranı yüksek olduğu için 5 dakika dahi dışarda gezsek her yerimiz ıslanıyor" dedi. BOĞULMA TEHLİKESİNE RAĞMEN YÜZDÜLER

Ayrıca gençler, boğulma tehlikesine rağmen serinlemek için yine Yüreğir ilçesindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalını tercih etti. Kanalda yüzen İbrahim Özaltın ve Ali Samet Köz, sıcak havalardan bunalıp kanalarak girerek serinlediklerini söyledi.