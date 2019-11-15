Adana köprü inşaatında silah bulundu
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Köprü inşaatında silah bulunduAdana'da, Seyhan Nehri üzerine yapılan köprü genişletme inşaat kazısında, 'Thomson' marka otomatik silah bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:15 Kaynak: DHA
Köprü inşaatında silah bulundu
Adana'da, Seyhan Nehri üzerine yapılan köprü genişletme inşaat kazısında, 'Thomson' marka otomatik silah bulundu.
Seyhan ve Yüreğir İlçelerini birbirine bağlayan Girne Köprüsü genişletme inşaat kazısında şantiyede çalışan işçiler, kazı sırasında suda poşet içinde uzun namlulu silah görüp polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, nehir yatağına inerek sudaki silaha çıkardı. Otomatik 'Thomson' marka olduğu saptanan silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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