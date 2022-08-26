Adanalı Kırtasiyeci: 'Geçen Sene 12 Lira Olan Kalem, 34 Liraya Yükseldi. Fiyatlar Böyleyken Vatandaş Nasıl Alacak, Biz Nasıl Satacağız'

Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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