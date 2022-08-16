Tabancayı temizlerken kazara kendini vurdu - Son Dakika
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Tabancayı temizlerken kazara kendini vurdu

16.08.2022 21:35
Tabancayı temizlerken kazara kendini vurdu

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulan Doğukan Yıldız (18), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulan Doğukan Yıldız (18), hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. Ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancayı tamezliyen Doğukan Yıldız, silahın kazara ateş alması sonucu başına isabet eden kurşunla yaralandı. Ağır yaralı Yıldız, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Yıldız'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.  Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü
Kaynak: DHA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tabancayı temizlerken kazara kendini vurdu - Son Dakika

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