Üye Girişi
Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı

07.02.2022 12:24
Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri, güzergah izin belgelerinin kendilerine tanınan süreden önce uygulamaya konulduğu iddiasıyla kontak kapattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri, güzergah izin belgelerinin kendilerine tanınan süreden önce uygulamaya konulduğu iddiasıyla kontak kapattı.

Trafik ekipleri, ilçedeki okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bazı araçların güzergah izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

İzin belgeleri için sürelerinin bulunduğunu iddia eden servis sürücüleri, Hüseyin Soydan Caddesi'nde bir araya gelerek araçlarıyla yolu kapattı.

Kozan 216 Nolu Minibüsçüler ve Servisçiler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erkan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzergah izin belgelerini almak amacıyla daha önce görüştükleri Büyükşehir Belediyesinden kendilerine bu yıl için mevcut şartlarda çalışmalarına müsaade edildiğini belirtti.

Devam eden süreçte ilgili diğer kurumların güzergah izin belgesinin uygulamaya konulmasını istediğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili yeniden görüştüğümüz belediye yetkilileri gerekli hazırlığın yapıldığı bilgisini paylaşıp bizlere geçici güzergah izin belgesi vermek istedi. Geçici güzergah belgesiyle de bizlerden birçok kriteri yerine getirmemiz isteniyor. Son iki yıldır gelirlerimiz çok azaldı. Bu konu çözüme kavuşturuluncaya kadar ilçedeki üç özel servis kooperatifi olarak hizmeti durdurduk. Halkımızdan ve öğrenci velilerimizden özür diliyoruz. Çocuklarımızı mağdur etmek istemezdik. Maalesef bizleri buna mecbur bıraktılar."

Yaklaşık 200 araçla eylem yapan servis sürücüleri, polislerle görüşmelerinin ardından yolu açtı.

Sabah öğrencileri okullarına bırakan okul servislerinin şoförleri, öğle ve akşam eve dönüşlerde öğrencileri almayacaklarını açıkladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı
Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı
Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı
Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı

YORUMLAR
500

Erkan Şahin, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:19 "Kralların yiyeceği" olarak biliniyor! Trüf mantarının kilosu 2.800 TL'den satılıyor
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
12:16 Pandemi döneminin gelin arabası böyle olur! "Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech"
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
11:44 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:47:13. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement