Adana'da evinde 2 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika
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Adana'da evinde 2 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

28.09.2022 10:42
Adana'da evinde 2 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde 2 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde 2 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki ikametinde defter arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu, gece vakti yanına gelen İ.K. ve Ö.K'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak F.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık F.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen F.K, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı F.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da evinde 2 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da evinde 2 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika
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