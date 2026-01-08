Adana'da Kentsel Dönüşüm Mağduriyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adana'da Kentsel Dönüşüm Mağduriyeti

08.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana’da, TOKİ'nin Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde başladığı kentsel dönüşüm projesinin 4 yıldır tamamlanmamasına hak sahipleri tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, "Benim evimi 270 binden saydılar. Şimdi borcum 2,5 milyon lira. Ben o parayı rüyamda bile görmedim" dedi. Mahalle sakinlerinden Emre Karaoğlu ise "Evlerini devlete güvenerek teslim eden, yıllardır kira ödemek zorunda kalan, artan ekonomik koşullar altında her geçen gün daha zorlanan vatandaşlar adil olmayan değer tespitleri, ödenmesi güç borçlandırmalar ve şeffaflıktan uzak uygulamalar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşıyor" dedi.

Haber: Muharrem Çağatay

(ADANA) - Adana'da, TOKİ'nin Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde başladığı kentsel dönüşüm projesinin 4 yıldır tamamlanmamasına hak sahipleri tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, "Benim evimi 270 binden saydılar. Şimdi borcum 2,5 milyon lira. Ben o parayı rüyamda bile görmedim" dedi. Mahalle sakinlerinden Emre Karaoğlu ise "Evlerini devlete güvenerek teslim eden, yıllardır kira ödemek zorunda kalan, artan ekonomik koşullar altında her geçen gün daha zorlanan vatandaşlar adil olmayan değer tespitleri, ödenmesi güç borçlandırmalar ve şeffaflıktan uzak uygulamalar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşıyor" dedi.

TOKİ tarafından, 2021 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesine başlandı. Projeye gönüllü katılan vatandaşlar, evlerini o dönemde 275 bin lira ila 400 bin lira arasında değişen bedeller karşılığında TOKİ'ye devretti.

Hak sahiplerinin verdiği bilgiye göre TOKİ yetkilileri, evlerin 1,5 yıl içinde teslim edileceğini, borçların ise hak sahipleri oturmaya başladıktan sonra ödeneceğini taahhüt etti. TOKİ'den kira yardımı almak kaydıyla ve 1,5 yıl sonra yeni evlerine kavuşma umuduyla evlerini boşaltan yurttaşlar, aradan geçen 4 yılda evlerin teslim edilmediğini, kira yardımlarının da güncel kira fiyatlarının altında kaldığını, bu şekilde mağdur olduklarını ifade etti.

Yapımı devam eden konutların önünde toplanan hak sahipleri basın açıklaması yaptı.

Mahalle sakinleri, 4 yıldır kira ödeyerek mağdur olduklarını, projenin başında vaat edilen borç miktarının ise 5 kat artmasına anlam veremediklerini dile getirdi.

"Vatandaşlar adil olmayan değer tespitleri ve ödenmesi güç borçlandırmalarla mağduriyet yaşamaktadır"

Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Emre Karaoğlu, şunları söyledi:

"Mahallemiz riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm sürecine alınmış. Bu sürecin vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyacak, yaşam koşullarını iyileştirecek, adalet anlayışıyla yürütüleceğine dair beklentimiz oluşmuştur. Ancak gelinen noktada, hak sahipleri olarak büyük bir belirsizlik, mağduriyet ve derin bir kaygı yaşamaktayız. Evlerini devlete güvenerek teslim eden, yıllardır kira ödemek zorunda kalan, artan ekonomik koşullar altında her geçen gün daha zorlanan vatandaşlar adil olmayan değer tespitleri, ödenmesi güç borçlandırmalar ve şeffaflıktan uzak uygulamalar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Kentsel dönüşüm insanı merkezi alması gerekirken bugün birçok aile için umut değil, endişe kaynağı haline gelmiştir. Bizler bu topraklarda büyümüş, çocuklarını burada yetiştirmiş, devletine güvenmiş yurttaşlarız. Talebimiz ayrıcalık değil, şeffaflık ve vicdandır. Hiçbir hak sahibinin borç yükü altında ezilmediği, kimsenin evsiz kalma korkusu yaşamadığı, sosyal devlet ilkesine yakışır dönüşüm süreci istiyoruz. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nin sesini duyun. Değerlendirme ve borçlandırma sürecini yeniden ve adil biçimde ele alın. Vatandaşla karşı karşıya gelen değil, vatandaşla birlikte yol yürüyen bir anlayış benimseyin. Kentsel dönüşüm mağduriyet değil, umut üretmelidir."

"Ben o parayı rüyamda görmedim"

Yaşlı hak sahibi kadın, "Benim evimi 270 binden saydılar. Şimdi borcum 2,5 milyon lira. Ben o parayı rüyamda bile görmedim. Benim o kadar param olsa 36 yaşındaki oğlumu evlendiririm" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Borç miktarı artıyor. 400 binden 2,5 milyona çıkıyor ama bizim evlerimizin değeri artmıyor. Ekonomik koşullar nedeniyle artıyorsa bizim evlerimizin değerini de artırsınlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Kentsel Dönüşüm Mağduriyeti - Son Dakika

Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:07:12. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kentsel Dönüşüm Mağduriyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.