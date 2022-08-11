İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, çene parçaları olduğu değerlendirilen 2 mamut fosili ile Roma , Bizans ve Orta Çağ dönemlerine ait 45 bronz sikke ele geçirildi. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile büyü ve sihir kitabı ele geçirildi

Kaynak: DHA

Yakapınar, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da, otomobilde mamut fosilleri ele geçirildi - Son Dakika

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