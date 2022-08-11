Adana'da, otomobilde mamut fosilleri ele geçirildi

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde durdurulan otomobilde, çene parçaları olduğu değerlendirilen 2 mamut fosili ile tarihi dönemlere ait 45 bronz sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, çene parçaları olduğu değerlendirilen 2 mamut fosili ile Roma, Bizans ve Orta Çağ dönemlerine ait 45 bronz sikke ele geçirildi. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.
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