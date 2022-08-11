Adana'da, otomobilde mamut fosilleri ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da, otomobilde mamut fosilleri ele geçirildi

11.08.2022 12:53
Adana'da, otomobilde mamut fosilleri ele geçirildi

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde durdurulan otomobilde, çene parçaları olduğu değerlendirilen 2 mamut fosili ile tarihi dönemlere ait 45 bronz sikke ele geçirildi.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde durdurulan otomobilde, çene parçaları olduğu değerlendirilen 2 mamut fosili ile tarihi dönemlere ait 45 bronz sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, çene parçaları olduğu değerlendirilen 2 mamut fosili ile Roma, Bizans ve Orta Çağ dönemlerine ait 45 bronz sikke ele geçirildi. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.


YORUMLAR
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Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile büyü ve sihir kitabı ele geçirildi Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile büyü ve sihir kitabı ele geçirildi Eğirdir Gölü'ndeki adacıkta tarihi eser kalıntıları bulundu Eğirdir Gölü'ndeki adacıkta tarihi eser kalıntıları bulundu
Kaynak: DHA

Yakapınar, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da, otomobilde mamut fosilleri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da, otomobilde mamut fosilleri ele geçirildi - Son Dakika
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