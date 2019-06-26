Adana polisi gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirdi
1 saat önce
Adana'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle polis ekipleri gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:48 Kaynak: AA
'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle polis ekipleri gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Atatürk parkında gençlere uyuşturucunun zararları konulu el broşürü dağıttı.
Uyuşturucunun zararları ve sonuçları konusunda gençlere bilgi veren ekipler, narkotikle mücadelenin önemini anlattı.
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