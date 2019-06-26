Son Dakika Haberleri: Adana polisi gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirdi
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Adana polisi gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirdi

1 saat önce

Adana'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle polis ekipleri gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi.

Adana'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle polis ekipleri gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk parkında gençlere uyuşturucunun zararları konulu el broşürü dağıttı.
Uyuşturucunun zararları ve sonuçları konusunda gençlere bilgi veren ekipler, narkotikle mücadelenin önemini anlattı.
Adana polisi gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirdi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel
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