Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir minibüsü takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan minibüste, narkotik köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. Hulk'un tepki verdiği yorganların arasında yapılan detaylı aramada 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki Y.Ş. (18), C.B. (17) ile sürücü S.B. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş. ile C.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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