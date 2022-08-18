Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi

18.08.2022 09:46

Adana polisi yorganların arasında 20 kilo 736 gram esrar ele geçirdi.

Adana polisi yorganların arasında 20 kilo 736 gram esrar ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir minibüsü takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan minibüste, narkotik köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. Hulk'un tepki verdiği yorganların arasında yapılan detaylı aramada 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki Y.Ş. (18), C.B. (17) ile sürücü S.B. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş. ile C.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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