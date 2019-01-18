Adana Sel Sularına Otomobiyle Kapılan Kadın, Kepçeyle Kurtarıldı

Sel sularına otomobiyle kapılan kadın, kepçeyle kurtarıldıADANA'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer (46), DSİ'ye ait kepçeyle kurtarıldı.

Sel sularına otomobiyle kapılan kadın, kepçeyle kurtarıldı



ADANA'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer (46), DSİ'ye ait kepçeyle kurtarıldı.



Çukurova bölgesinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı birçok noktada su taşkınları göletler oluşturdu. Kadirli yolu üzerinde Ceyhan'a bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde otomobiliyle sel sularına kapılan Elif Özer, sürüklenirken yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait paletli kepçeyi olay yerine çağırdı. Kepçenin paletiyle sel sularından kurtarılan Özer, sudan çıkardı. Daha sonra kepçe operatörü, sudaki otomobili de kurtardı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu

Muharrem İnce'den Bir Garip Seçim Hesabı: 5 Büyükşehri Kazanırsak, Cumhurbaşkanı Olurum

Kocasının Düğününü Arkadaşından Duydu, Boşanmaktan Vazgeçti

Eşinin Başka Kadın ile Düğün Yaptığını Öğrenince Boşanmaktan Vazgeçti