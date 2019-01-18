Son Dakika Haberleri: Adana Sel Sularına Otomobiyle Kapılan Kadın, Kepçeyle Kurtarıldı

Adana Sel Sularına Otomobiyle Kapılan Kadın, Kepçeyle Kurtarıldı

1 saat önce

Sel sularına otomobiyle kapılan kadın, kepçeyle kurtarıldıADANA'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer (46), DSİ'ye ait kepçeyle kurtarıldı.

Adana Sel Sularına Otomobiyle Kapılan Kadın, Kepçeyle Kurtarıldı, System.String[]
Sel sularına otomobiyle kapılan kadın, kepçeyle kurtarıldı

ADANA'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer (46), DSİ'ye ait kepçeyle kurtarıldı.

Çukurova bölgesinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı birçok noktada su taşkınları göletler oluşturdu. Kadirli yolu üzerinde Ceyhan'a bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde otomobiliyle sel sularına kapılan Elif Özer, sürüklenirken yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait paletli kepçeyi olay yerine çağırdı. Kepçenin paletiyle sel sularından kurtarılan Özer, sudan çıkardı. Daha sonra kepçe operatörü, sudaki otomobili de kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:33 Kaynak: DHA

Adana, Ceyhan, 3. Sayfa
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