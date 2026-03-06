Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Ankara'dan Adana'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağında meydana gelen şiddetli türbülans nedeniyle yolcular panik yaşadı. Uçuş sırasında aniden sarsılan uçakta korku dolu anlar yaşanırken, kabin içinde büyük bir hareketlilik oluştu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın şiddetli şekilde sarsıldığı, bazı yolcuların korku içinde bağırdığı ve kabinde kısa süreli panik yaşandığı görülüyor. Türbülansın etkisiyle uçak içindeki eşyaların sallandığı ve yolcuların koltuklarına tutunmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
Uçuş ekibinin yolcuları sakinleştirmeye çalıştığı öğrenilirken, türbülansın bir süre devam ettiği ancak daha sonra uçağın normal seyrine döndüğü belirtildi.
Uçağın Adana'ya güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi. Olayda yaralanma olup olmadığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.
