Son Dakika Haberleri: Adana Valiliğinden "Dolandırıcı" Uyarısı

Adana Valiliğinden "Dolandırıcı" Uyarısı

3 dakika önce

Adana Valiliği, kendilerini bürokrat, kamu görevlisi gibi tanıtarak para ve yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Adana Valiliğinden
Adana Valiliği, kendilerini bürokrat, kamu görevlisi gibi tanıtarak para ve yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, vali, vali yardımcıları, kaymakamlar ve özel kalem müdürü gibi üst düzey bürokratların isimlerinin kullanılarak vatandaşlardan para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Vatandaşların bu tür dolandırıcılara karşı uyarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun; vatandaşlar, iş adamları ve esnaftan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır. Valimizin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle "yardım" adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğünün 0322 458 83 27, İl Emniyet Müdürlüğünün 155 veya İl Jandarma Komutanlığının 156 numaralı telefonlarına ihbarda bulunması önemle rica olunur." - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:18 Kaynak: İHA

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