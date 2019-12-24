Adana Valisi Demirtaş'tan kentteki sağanağa ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Valisi Demirtaş'tan kentteki sağanağa ilişkin açıklama - Son Dakika

Adana Valisi Demirtaş'tan kentteki sağanağa ilişkin açıklama

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanağa ilişkin, "Şu anda hem yerel yöneticilerimiz hem de bizler tamamen ayaktayız, tetikteyiz.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanağa ilişkin, "Şu anda hem yerel yöneticilerimiz hem de bizler tamamen ayaktayız, tetikteyiz. İnşallah üstesinden geleceğiz. Kriz masamız sabah kuruldu. Şu anda değerlendiriyoruz, ciddi anlamda bir problemimiz yok." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'in ziyaret ettiği Demirtaş, kentte dün geceden itibaren etkisini sürdüren sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, bugün metrekareye yaklaşık 145 kilogram yağış düştüğüne işaret ederek "Şu anda ciddi anlamda bir problemimiz yok. Yollarımız tamamen açık. Toros Dağlarının eteğindeki ilçelerimizde kar yağışı da başladı. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileriyle de görüştüklerini belirten Demirtaş, "Bugün akşam bir değerlendirme yapacağız. Meteorolojiden de son bilgileri alacağız. Yarın da yağış bekleniyor ama bu kadar değil. Şu anda hem yerel yöneticilerimiz hem de bizler tamamen ayaktayız, tetikteyiz. İnşallah üstesinden geleceğiz. Kriz masamız sabah kuruldu. Şu anda değerlendiriyoruz, ciddi anlamda bir problemimiz yok." ifadesini kullandı.

Vali Demirtaş, ilk belirlemelere göre tarım arazilerinde sağanak nedeniyle herhangi bir zararın oluşmadığını kaydetti.

Mehmet Kemal Firik, Vali Demirtaş'a, AA kıdemli foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün çektiği Varda Köprüsü fotoğrafının tablosunu hediye etti.

Adana Valisi Demirtaş'tan kentteki sağanağa ilişkin açıklama

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 28 kişi öldü
Son dakika: Adana'da 5 ilçede okullar tatil edildi Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek

Son Dakika Haberleri
23:26 Manisa aile hekimi doktor intihar etti - Son Dakika
23:25 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
23:25 BEYOĞLU'NDAKİ SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
23:25 FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:24 Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:28:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Valisi Demirtaş'tan kentteki sağanağa ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]