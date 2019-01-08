Son Dakika Haberleri: Adana ve Hatay Havalimanlarının 2018 Uçuş İstatistikleri

Adana ve Hatay Havalimanlarının 2018 Uçuş İstatistikleri

32 dakika önce

ADANA/ Adana ve Hatay Havalimanlarında geçen yıl 6 milyon 950 bin 128 yolcu hizmet alırken, her iki ilde toplam uçak trafiği 51 bin 49'a ulaştı.

Adana ve Hatay Havalimanlarının 2018 Uçuş İstatistikleri, System.String[]
ADANA/ Adana ve Hatay Havalimanlarında geçen yıl 6 milyon 950 bin 128 yolcu hizmet alırken, her iki ilde toplam uçak trafiği 51 bin 49'a ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aralık ayında Adana Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 382 bin 844, dış hat yolcu trafiği 48 bin 580, toplam yolcu trafiği ise 431 bin 424 oldu.

Aralık ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2 bin 805, dış hatlar uçak trafiği 407 olurken, toplam uçak trafiği 3 bin 212'ye ulaştı. Kargo, posta ve bagajdan oluşan yük ise 3 bin 335 ton olarak gerçekleşti.

Adana Havalimanı'ndan geçen yıl toplam 5 milyon 626 bin 996 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 41 bin 170, yük trafiği ise 47 bin 913 tona ulaştı.

Hatay

Hatay Havalimanı'nda ise geçen yıl 1 milyon 323 bin 132 yolcu hizmet alırken toplam uçak trafiği 9 bin 879 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre, Hatay Havalimanı'nda geçen ay iç hat yolcu trafiği 83 bin 992, dış hat yolcu trafiği 15 bin 913, toplam yolcu trafiği ise 99 bin 905 oldu.

Geçen ay Hatay Havalimanı'nda iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 622 oldu. Dış hatlar için 139 olan bu sayı toplam 761'e ulaştı.

Kargo, posta, bagajdan oluşan yük trafiği ise toplamda 922 ton olarak gerçekleşti.

Hatay Havalimanı'nda 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 323 bin 132'ye, uçak trafiği 9 bin 879'a ulaştı, yük trafiği ise 13 bin 820 ton oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:44 Kaynak: AA

Hatay Havalimanı, Adana, Hatay, Ekonomi
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