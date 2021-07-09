Son dakika haberleri: Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

ADANA ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arama yaptığı, KHK ile kapatılan 'Sameder' isimli dernekte faaliyet gösterdiği, örgüt hiyerarşisi içerisinde kod adı kullandığı, mahrem yapı içindeki örgüt mensuplarıyla irtibatının bulunduğu, kapatılan Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu öne sürülen ve yakalanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinde adının geçtiği belirlenen 6 kişi tespit edildi.

Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana'da 5, Kahramanmaraş'ta ise bir adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ahmet T.(31), Kazım İ.(42), Hatice Ş.(31), İbrahim K.(47), Yalçın T.(46) ile Ramazan U.(28) gözaltına alındı.Şüphelilerden Ahmet T.'nin, Çukurova Üniversitesi 'nde öğrenciyken okul konseyi başkanı olduğu, lise düzeyindeki zeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı, örgüt elebaşısının kitaplarını okuttuğu ve mahrem imamlarla görüşme yaptığı belirlendi. Kazım İ.'nin ise örgütün kapatılan dershanelerinde müdür yardımcılığı yaptığı ve öğretmenlerden örgüte gönderilmek üzere para topladığı, Bank Asya'da hesap artırımında bulunduğu tespit edildi.HESAP ARTIRIMI YAPMIŞLAREmniyete götürülen şüphelilerden Hatice Ş.'nin büyük bölge örgütçü sorumlusu olduğu ve kentteki kadın öğrencilerle ilgilendiği, örgüt elebaşısının çağrısıyla Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı saptandı. Adana'da aktif görevde polis memuru Ramazan U.'nun ise mahrem imamlarla ardışık aramayla irtibat kurduğu tespit edildi. KHK ile kapatılan 'Sameder' isimli dernekte faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerden İbrahim K. ile Yalçın T.'nin de örgüte bağış adı altında para gönderdiği, Bank Asya'da hesap artırımında bulunduğu ve mahrem imamlarla görüşme yaptığı saptandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet T. tutuklandı, Kazım İ. ve Ramazan U. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Hatice Ş., İbrahim K. ve Yalçın T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.