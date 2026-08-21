Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: Bilgisayar Kasaları ve Hard Diskler Kaçırıldı
Adana'da "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik operasyonda bilgisayar kasaları ve hard diskler kaçırıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen “ Alparslan Kuytul Suç Örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Adana › Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: Bilgisayar Kasaları ve Hard Diskler Kaçırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?