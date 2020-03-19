Adanalı kebapçı, 100 çalışanını ücretli izne çıkardı - Son Dakika
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Adanalı kebapçı, 100 çalışanını ücretli izne çıkardı

24 dakika önce

Adanalı kebapçı, 100 çalışanını ücretli izne çıkardıADANA'da kebapçı Yaşar Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle 100 çalışanına izin verip, işletmesini bir süreliğine kapattı.

Adanalı kebapçı, 100 çalışanını ücretli izne çıkardı

ADANA'da kebapçı Yaşar Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle 100 çalışanına izin verip, işletmesini bir süreliğine kapattı. Aydın, salgın tehlikesi geçene kadar işçilerinin maaşlarını ödeyeceğini söyledi.

Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur olan Yaşar Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle tüm çalışanlarına izin verdiğini belirtti. Ülke olarak bu salgını en az zararla atlatmanın birlik ve beraberlikten geçtiğini söyleyen Aydın, her şeyin başının sağlık olduğunu kaydetti. İş yerinde çalışan yaklaşık 100 personeline izin verdiğini ve restoranlarını kapattığını dile getiren Aydın, herkesi tedbir alması konusunda uyardı.

'PERSONELİMİ MAĞDUR ETMEYECEĞİM'

Salgının ülkede görüldüğü ilk günden beri iş yerinde gereken tedbirleri aldığını ve tüm malzemeleri tek kullanımlık olarak kullandıklarını söyleyen Yaşar Aydın, tehlikenin artmasıyla birlikte tedbirleri arttırmaya karar verdiğini, müşterileri ve çalışanlarını riske atmayacağını kaydetti. Sağlığın, kazanılacak hiçbir paraya değişilmeyeceğinin altını çizen Aydın, şöyle konuştu:

"Tabi ki onları hiçbir şekilde mağdur etmeden bu izin süreci geçecek. Personellerimin maaşını izin sürelerince kendi imkanlarımla ödeyeceğim. Sağlık her şeyden önce gelir. Her şeyi devletimizden beklemeden, kendi tedbirlerimiz almalıyız. Personellerim aileleriyle birlikte evlerinde kalarak güvende olacaklar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Tedbirlerimizi sıkı tutacağız."

Restoran çalışanlarından Mahmut Bayram ise, "Biz çalışanlar olarak bu süreç nasıl geçecek diye kara kara düşünürken, ustamız bizi mağdur etmeyerek bu kararı aldı" dedi.

Adanalı kebapçı, 100 çalışanını ücretli izne çıkardı

Adana, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:04 Kaynak: DHA

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