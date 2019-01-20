Son Dakika Haberleri: Adanalılar Kar Festivali İçin Kızıldağ Yaylası'na Aktı.

Adanalılar Kar Festivali İçin Kızıldağ Yaylası'na Aktı.

1 saat önce

Adanalılar Kar Festivali için Kızıldağ Yaylası'na aktı.

Adanalılar Kar Festivali için Kızıldağ Yaylası'na aktı...Kızıldağ yolundaki insan trafiği havadan görüntülendi

Binlerce Adanalı otobüs ve özel araçlarıyla geldikleri Kızıldağ'da unutulmaz bir gün yaşadı

ADANA - Adana'nın 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kar Festivali'ne binlerce Adanalı akın etti. Yollarda binlerce araç ve insanın oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.
Bu yıl yoğun kar yağışının yaşandığı Kızıldağ Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metreyi geçerken festivale gelen vatandaşlar karda gönüllerince eğlendiler. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara yönelik sucuk ekmek ikramı yaptığı festivalde renkli görüntüler oluştu.
Kızıldağ doldu taştı
Yayla turizminin cazibe merkezi konumuna gelen Kızıldağ Yaylası'ndaki etkinliğe Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği 100 civarında otobüsle binlerce Adanalı festival alanına taşındı. Binlerce araçlık konvoylar ilerlemeyince araçlarından inen vatandaşlar, kar görebilmek için kilometrelerce yokuşu yürüyerek festival alanına ulaştı.
10 bin kişiye sucuk ekmek dağıtıldı
Festival alanında belediye personellerin yaktığı mangallarda, alana gelen vatandaşlara sucuk ikramında bulunuldu. Vatandaşlar sucuk ekmek alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Ceyhan'dan Kızıldağ Yaylasına kar görmek için gelen Melisa Erzin, "Sucuk ekmek yiyeceğiz, kayacağız. Adanalılar kardan adam yapmayı öğrenecek ben hayatımda ilk defa kar gördüm" ifadelerini kullandı.
Çocukların kartopu savaşında renkli görüntüler oluştu. Bazı aileler kendi mangallarını getirip sucuklarını pişirdiler. Kızıldağ Kar Festivali sucuk ekmek partisi, halk konseri ve çeşitli aktivitelerle gün boyu devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Adana, Kar, Genel
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