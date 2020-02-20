Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Altay maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Altay maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.


TFF 1. Lig'in 23. haftasında Pazar günü saat 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak olan Adanaspor, ara vermeden hazırlıklarına devam ediyor. Turuncu-beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde düz koşu ile idmana başladı. Daha sonra taktik ve pas çalışan takım, çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.


Öte yandan, sakatlığı devam eden Mbilla Etame ise takımdan ayrı salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.


Teknik Direktör Eyüp Arın da takımla birlikte Altay maçından 3 puanla dönmeye odaklandıklarını söyledi. İzmir ekibi Altay, 31 puanla ligde 8. sırada yer alırken Adanaspor 18 puanla 16.sırada yer alıyor. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'un sözlerine sert yanıt
Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:44:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]