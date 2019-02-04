Son Dakika Haberleri: Adapazarı Belediyesi Meclisi Toplandı

Adapazarı Belediyesi Meclisi Toplandı

6 dakika önce

Adapazarı Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, başkanlığında yapıldı.

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Adapazarı Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, başkanlığında yapıldı. Mecliste 13 gündem maddesi görüşüldü.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'nin başkanlık yaptığı meclis toplantısında gündem dışı söz alan MHP'li Meclis Üyesi Erhan Acar, hafif raylı sistemin takipçisi olacaklarını belirterek,"Bazı sorunlar bizim meclis kararımızla birebir ilgili değildir ancak hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Hepimizi ilgilendiren olaylar. Öncelikli sorunlarımızı dile getirerek sesimizi duyurmalıyız. Şehrin 1000 yataklı hastaneye acil ihtiyacı var. İnsanlar bırakın yoğun bakımı Yenikent, Merkez ve Korucuk Eğitim Araştırma, Toyoto'da normal yatacak yer bulamıyor. Bin yataklı hastane şehrin olmazsa olmazıdır" dedi.

13 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı sonrasında Başkan Dişli, 2014-2019 yılı dönemi tüm meclis üyelerine fincan hediye etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Erhan Acar, MHP, Süleyman Dişli, Adapazarı, Güncel
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