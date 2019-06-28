Son Dakika Haberleri: Adem Büyük Galatasaray'da
Son Dakika Spor Haber

Adem Büyük Galatasaray'da

11 dakika önce

Galatasaray Kulübü, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük'ü kadrosuna kattı.

Adem Büyük Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray Kulübü, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük'ü kadrosuna kattı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 31 yaşındaki forvetle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Adem Büyük'e 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.
Galatasaray Kulübü, ayrıca Adem Büyük'ün transferi dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adem Büyük Galatasaray'da Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı! Fenerbahçe, Max Kruse'yi transfer etti! Ryan Babel Galatasaray'da

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:39:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adem Büyük Galatasaray'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]