Adem Çağlayan'a 45 Gün Ceza
Adem Çağlayan'a 45 Gün Ceza

Adem Çağlayan\'a 45 Gün Ceza
16.01.2026 17:15
Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, bahis soruşturması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Bahis soruşturması kapsamında Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2026 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca sevk edilen, son 5 yılda Profesyonel Liglerde görev yapmış olan teknik sorumluların aldığı cezalar açıklandı. Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan hakkında 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Elazığspor, Çağlayan, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:07
17:05
16:52
16:28
15:50
15:26
