Adem Ljajic 10 maç aradan sonra sahada - Son Dakika

Beşiktaş'ın Boşnak oyuncusu Adem Ljajic, Karagümrük maçının 74. dakikasında Atiba'nın yerine oyuna dahil olarak 10 maç aradan sonra sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Adem Ljajic sahalara geri döndü. 9. haftada oynanan Başakşehir mücadelesinde 18 dakika şans bulan ve sonrasında sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalan Ljajic, Karagümrük karşılaşmasında formasına kavuştu. Mücadelenin 74. dakikasında Atiba'nın yerine oyuna dahil olan Boşnak oyuncu, dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Gökhan Töre'nin pasında fileleri havalandırdı. Ancak hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve elle oynama olduğuna hükmederek golü iptal etti.

(İHA)