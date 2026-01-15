Adem Yeşilyurt Maribor'a Transfer Oluyor - Son Dakika
Spor

Adem Yeşilyurt Maribor'a Transfer Oluyor

Adem Yeşilyurt Maribor\'a Transfer Oluyor
15.01.2026 11:59
Karşıyaka'nın genç yıldızı Adem Yeşilyurt, Slovenya'nın Maribor kulübüne 750 bin Euro'ya transfer oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da transferi haftalardır gündem olan 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un Slovenya temsilcisi Maribor'a satışıyla ilgili sözleşme son şeklini aldı. Adem ve ailesinin Slovenya Ligi'ne transfer olmayla ilgili çekimser kalması ve Karşıyaka yönetiminin pazarlıklarıyla bonservis ücreti 600 bin Euro'dan 750 bin Euro'ya çıktı. Maribor bu parayı 6 taksitle ödemeyi teklif etti. Sözleşmeye göre Karşıyaka'ya ilk olarak 250 bin Euro ödeyecek Sloven ekibi kalan bonservis bedelini 100'er bin Euro şeklinde 5 taksitle yatıracak.

İMZAYI ATIP, SEZON SONUNA KADAR KALACAK

Genç sağ kanat oyuncusu başka bir kulübe transfer olursa bonservisinin yüzde 40'ını alacak Karşıyaka, Adem gelecekte Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City veya eski yöneticisi olduğu Fenerbahçe'ye transfer olursa ise 2.5 milyon Euro bonservis alacak. Maribor'un teklifi hukuki olarak incelendikten sonra imzaların atılması bekleniyor. Kulüpler karşılıklı imzaları attıktan sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak Adem ardından kiralık olarak sezon sonuna kadar Karşıyaka formasını giymeye devam edecek.

75 BİN EURO ESKİ TAKIMINA

Karşıyaka'nın Adem'in transferinden elde edeceği 750 bin Euro bonservis gelirinin yüzde 10'luk kısmı oyuncunun altyapıda daha önce formasını giydiği İzmir'in amatör temsilcilerinden Pınargücü SK'nın olacak. Karşıyaka, 2022'de altyapısına transfer edip geçen ay 8 Aralık'ta profesyonel yaptığı Adem'e profesyonel lisans çıkarırken eski kulübü Pınargücü'ne satılırsa bonservisinden yüzde 10 pay söze vermişti.

Anlaşma gereği 750 bin Euro bonservis gelirinin 75 bin Euro tutarındaki kısmı Pınargücü'nün olacak. U19 Milli Takımı kampından dönen genç futbolcu ay-yıldızlı ekibin dün Antalya'da Özbekistan'la oynadığı maçta 64'üncü dakikada oyuna girdi. Karşıyaka'da bu sezon 1 gol, 1 asistle görev yapan Adem geçen pazar günü yine Özbekistan önünde ilk kez milli olup ilk maçında gol atmıştı. Karşıyaka yönetimi, Adem için Trabzonspor ve Fenerbahçe'yle masaya oturduktan sonra Acun Ilıcalı'nın Slovenya'daki kulübü Maribor'la prensipte anlaşmıştı.

KÜTAHYASPOR'A BİLET 3 bin 550 TL

Ligde şampiyonluk yarışında cumartesi günü lider Kütahyaspor'u zirve mücadelesinde ağırlayacak Karşıyaka yönetimi konuk taraftarlar için bilet fiyatlarını 3 bin 550 TL olarak belirledi. Karşıyaka taraftarları için kapalı ve maraton tribün biletlerini 100 ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla satan yeşil-kırmızılılar, Kütahyalı taraftarlara ise kale arkasındaki biletleri 3 bin 550 TL'den satacak. Kütahyaspor cephesi İzmir temsilcisinin kararına tepki gösterdi. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kütahya'da oynanacak maç ev sahibi kulüp tarafından statta bakım çalışması olduğu gerekçesiyle Tavşanlı'ya alınmıştı. Kütahyaspor, cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu karşılaşmada konuk Karşıyaka taraftarları için bilet fiyatını 1000 TL olarak açıklamasına rağmen daha sonra tepkiler nedeniyle 400 TL'ye düşürmüştü.

Kaynak: DHA

