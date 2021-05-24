Adilcevaz Belediyesi, meteor düştüğüne inanılan çukurun araştırılası için başvuru yapacak - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğindeki meteor düştüğüne inanılan Sütey Yaylası'ndaki çukurun araştırılması için çalışma başlatıldı.

Çukurun bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu çukurun yöre halkı tarafından da meteor çukuru olduğuna inanıldığını söyledi.

Yıllar önce bir meteor taşının düşmesi sonucu 200 metre çapında 30 metre derinlikte meteor çukuru oluştuğunu aktaran Gürsoy, şunları kaydetti:

"Ben bazı incelemeler yaptırdım. Benim de kanaatim odur ki bu çukur meteor çukurudur. Buranın incelenmesi için gerekli mercilere başvuru yapmaya hazırlanıyoruz. Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası ve meteor çukurunu turizme kazandıracağız. Adilcevaz ilçemiz kültürel ve doğa turizmine çok uygun bir yer. Buranın meteor çukuru olduğu kanıtlandıktan sonra inşallah buradan turist eksik olmayacaktır."