Adilcevaz'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yol kontrolleri sırasında 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adilcevaz'daki Çimenli yol kontrol noktasında yolcu otobüsü durduruldu.
Uyuşturucu madde arama köpeğinin bagaj kısında tepki vermesi üzerine yapılan aramada, A.G. isimli şüphelinin çantasında 75 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuya el konuldu, A.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:37 - Kaynak: AA
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