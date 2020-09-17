Adilcevaz'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Uyuşturucu madde arama köpeğinin bagaj kısında tepki vermesi üzerine yapılan aramada, A.G. isimli şüphelinin çantasında 75 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adilcevaz'daki Çimenli yol kontrol noktasında yolcu otobüsü durduruldu.

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı