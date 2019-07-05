Adilcevaz tiyatro ekibi Antalya'da sahne alacak
57 dakika önce
Bitlis'in Adilcevaz Anadolu Lisesi öğrencileri, ünlü 'Fehim Paşa Konağı' isimli tiyatro oyununu Antalya'da sahneleyecek.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
'in Adilcevaz Anadolu Lisesi
öğrencileri, ünlü 'Fehim Paşa Konağı
' isimli tiyatro oyununu Antalya
'da sahneleyecek.
Oyun 6 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da Muratpaşa
Belediyesi Kültür Salonunda ücretsiz olarak izlenebilecek. Adilcevaz Anadolu Lisesi öğrencileri, Turgut Özakman
'a 1979 yılında büyük ödül kazandıran 'Fehim Paşa
Konağı' isimli tiyatro oyununu sergilemek üzere Antalya'ya gitti. 3 yıldır tiyatro eğitimi alan ve ilk defa il dışına çıkma heyecanını yaşayan öğrenciler, hazırlamış oldukları tiyatro oyununu Antalyalıların beğenisine sunacak. - BİTLİS
"Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi
Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı