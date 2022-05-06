"Adım Adım Ata'm" eTwinning projesi ile Atatürk'ün hayatını öğrendiler - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Osmaneli İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri ve öğretmenlerinden Özlem Göybulak'ın ortağı olduğu "Adım Adım Ata'm" adlı eTwinning projesi hayata geçirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğru tanınmasını, teknolojinin doğru kullanılmasını sağlamak amaçlanan projeye, Türkiye'nin 8 ilinden 10 okul katılıyor.

Ortak yapılan etkinliklerle başka illerden arkadaşlar edinen öğrenciler, Atatürk'ün hayatını detaylarıyla öğrendi. Her ay yaptıkları etkinliklerle Atatürk'ün hayatını bölüm bölüm ele alan öğrenciler, Atatürk Albümü hazırladı. Etkinliklerinde Atatürk'ün çocukluk oyunlarına da yer veren öğrenciler, ceviz oyununu hep birlikte oynadı.

Osmaneli İlkokulu Müdürü Şenol Altıntaş, yaptığı açıklamada, Atatürk'ü çocuklara doğru anlatmayı, doğru anlamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.