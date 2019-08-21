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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

49 dakika önce

Adıyaman'a şehit ateşi düştüADIYAMAN - Şehit ateşi Adıyaman'a düştü.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

ADIYAMAN - Şehit ateşi Adıyaman'a düştü. Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın acı haberi Adıyaman'daki ailesine verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada ağır yaralandıktan sonra şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın acı haberi Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar Köyü'nde ikamet eden ailesine verildi. Şehit ailesine acı haber Samsat Kaymakamı Halit Yıldız ve askeri personeller tarafından verildi.

Yaklaşık 3 yıldır uzman çavuş olan Yanık'ın 2 ay önce evlendiği ve iki erkek kardeşinin de uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:27 Kaynak: İHA
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