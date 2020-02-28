Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) acı haberi, Adıyaman'da yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın şehadet haberi, Fatih Mahallesi'nde yaşayan annesi Elif ve babası Ahmet Orhan'a askeri yetkililer tarafından verildi. 2 oğlu ve 3 kızı olan Orhan çiftinin en küçük çocuğu olan Mehmet Orhan'ın acı haberiyle ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için şehidin evine geldi. Baba ocağı, Türk bayraklarıyla donatıldı.