Adıyaman besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

27 dakika önce

Besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklamaADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla kablo çalmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla kablo çalmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Üçgöz köyünde oturanlar, kabloların çalındığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı araştırmada kabloları T.B., F.B. ve M.B.'nin çaldığını belirledi. Kimliği belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonla, kablo hırsızlığı yapmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Jandarma, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:21 Kaynak: DHA
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