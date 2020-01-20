Adıyaman'da 119 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da 119 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 119 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman'da 119 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 119 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yüzünden merkez, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 45 köy ve 74 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, dozer, greyder ve kepçelerin de arasında bulunduğu 36 araçla yaklaşık 70 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Mehmet Can, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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