Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da 119 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Adıyaman'da 119 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
6 saat önce
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 119 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:16 Kaynak: AA
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 119 yerleşim biriminin yolu kapandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yüzünden merkez, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 45 köy ve 74 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.
Erdoğan, dozer, greyder ve kepçelerin de arasında bulunduğu 36 araçla yaklaşık 70 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Son Dakika Erdoğan komşu ülkeye ateş püskürdü: Bizi tahrik etmek için yaptı Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası karar için ertelendi CHP'li Öztrak: "Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim" Türk Telekom'un internet servisleri çöktü!