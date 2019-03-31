Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

9 dakika önce

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Malatya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Abdülbaki Demirci yönetimindeki 02 AL 938 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AK 558 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobillerin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü Demirci ve yanındaki  Mehmet Gündüz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ilk müdahalelerinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gündüz, hayati tehlikesi olması nedeniyle  Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:34 Kaynak: DHA

Çelikhan, Adıyaman, Güncel
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