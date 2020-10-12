Adıyaman'da ambulanstaki oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da ambulanstaki oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı

12.10.2020 18:07
Adıyaman'da ambulanstaki oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da ambulansta bulunan oksijen tüpünün alev alması sonucu iki sağlık çalışanı yaralandı.

Adıyaman'da ambulansta bulunan oksijen tüpünün alev alması sonucu iki sağlık çalışanı yaralandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aldıkları hastayı teslim eden 02 AZ 422 plakalı ambulansta bulunan oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanları fark eden sağlık çalışanları, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bu sırada görevden dönen itfaiye ekipleri durumu fark ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, ambulans şoförü Mahmut Kurtuluş ile sağlık çalışanı Mehmet Ali Bayır yanık sonucu yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da ambulanstaki oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı - Son Dakika

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