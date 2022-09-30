Adıyaman'da husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı

30.09.2022 10:12

Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı.

Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı.

Kapcami Mahallesi'ndeki bir bankanın güvenlik görevlisi Ayhan Dağ, bankanın önündeyken aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dağ, tedavi altına alındı.

Polis, saldırıdan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
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